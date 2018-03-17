” تعليم المجمعة ” يصدر بيان حول منع العقاب في المدارس

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت الإدارة التعليمية في محافظة المجمعة، مع ما أثير في بعض المواقع الإعلامية ومواقع التواصل بخصوص منع استخدام العقاب بكافة أشكاله.

وأصدر تعليم المجمعة، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بيانًا قال فيه: إنه للتذكير فقط بتطبيق قواعد لائحة السلوك والمواظبة على الطلاب.

وبحسب البيان، يمنع استخدام العقاب مع الطلاب بجميع أشكاله وصوره، سواء يدويًّا أو لفظيًّا أو إخراج الطالب من الفصل وحرمانه من الحصة أو الإيقاف داخل الفصل أو ممرات المدرسة أو بالتمارين الرياضية الشاقة للمتأخرين صباحًا أو التشهير بهم وبسلوكهم أمام زملائهم؛ لما لذلك من آثار سلبية على نفسية الطالب وتكيفه.

وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث الرسمي بوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أنه ” لم يصدر عن الوزارة مؤخراً أي توجيه يتعلق بهذا الموضوع ، وقواعد السلوك والمواظبة تنظم التعامل مع مخالفات الطلاب والطالبات بجميع المراحل ” .