محمد صلاح يسجل 34 هدفا كأول لاعب في ليفربول

نواف السالم(صدى):

تفوق اللاعب المصري، محمد صلاح، على ” لويس سواريز ” و ” فيرناندو توريس ” في أفضل مواسمهما مع ليفربول, في تسجيل الأهداف .

وسجل ” صلاح ” 34 هدفاً، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هذا العدد من الاهداف في موسمه الاول مع الفريق، جاء هذا بعد تسجيله هدفاً في مبارة اليوم التي جمعت ” ليفربول ” مع ” واتفورد ” ، في الدوري الانجليزي.

يذكر أن توريس سجل 33 هدف في موسم 2006-2007، يأتي بعده سواريز بـ 31 هدفا لليفربول خلال موسم 2013-2014، ولم ينجح أي لاعب في تسجيل أكثر من 14 هدفا في موسم واحد منذ ذلك الحين.