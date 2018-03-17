بالفيديو.. المصريون في الدول العربية الأعلى تصويتا في الانتخابات الرئاسية

القاهرة(صدى):

شهد ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج، إقبالًا كثيفًا من المصريين على صناديق الاقتراع بمقار السفارات والقنصليات المصرية في عدد من الدول منها: المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات والكويت والأردن، نيوزيلندا وأستراليا وكوريا واليابان والصين والهند وفيتنام وتايلاند.

كما شهدت مقار سفارات مصر في السعودية والكويت والأردن والإمارات، في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج توافدًا كبيرًا، حيث اصطحب بعض الناخبين أسرهم وأطفالهم لمشاركتهم أجواء الانتخابات، وتحولت الطوابير إلى ملتقى اجتماعي للمصريين بالخارج.

وأشار المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر، محمود الشريف، إلى أن ” دول السعودية والإمارات والكويت تصدرت أكبر نسبة تصويت حتى الآن ” ، لافتًا إلى أن ” الهيئة ووزارة الخارجية يتواصلان على مدار الساعة لرصد نسبة التصويت ” .

وأضاف الشريف في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة وسط القاهرة، أن ” الهيئة أو وزارة الخارجية لم ترصدان أية عوائق تمنع المصريين من الإدلاء بأصواتهم فى دولتي قطر أو تركيا ” .

وكان انطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول، على أن تمتد لثلاثة أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.