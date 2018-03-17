” الخطوط السعودية ” تضيف إزمير إلى شبكة رحلاتها الدولية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية ، والناقل الوطني للمملكة ، عن إضافتها إزمير الواقعة بتركيا ، كوجهة جديدة إلى شبكة رحلاتها الدولية ، كإحدى الوجات الموسمية ، وذلك بدءا من 10 يونيو المقبل .

وأشارت ” الخطوط السعودية ” إلى أنها تبدأ تشغيل رحلات العمرة بين جدة وإزمير ، بمعدل 4 رحلات أسبوعية ، بدءا من 2 مايو المقبل ، وذلك قبل التشغيل الموسمي في 10 يونيو ، والذي يتضمن 4 رحلات من جدة ، و3 رحلات أسبوعية من الرياض .

الجدير بالذكر ، أن إزمير تمثل الوجهة الثالثة للخطوط السعودية ، في تركيا ، حيث تأتي بعد إسطنبول وأنقرة .