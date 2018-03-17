غدًا.. أمير حائل يدشن مستشفى الملك سلمان التخصصي

علي العنزي(صدى):

يدشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، يوم غدٍ، مستشفى الملك سلمان التخصصي في حائل (المرحلة الأولى)، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية عند اكتماله 500 سرير، وتجاوزت تكلفة إنشائه 500 مليون ريال.

وتعد مستشفى الملك سلمان التخصصي، إضافة مميزة ونقلة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية بمنطقة حائل بشكل خاص والمملكة بشكل عام، حيث يضم العديد الأقسام والعيادات المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية، وسيُسهم بإذن الله في زيادة عدد الأسرة بالمنطقة وتقليل عدد الإحالات خارجها.

يذكر أن الصحة أعلنت عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار 1822 سريراً خلال العام 2017 م ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة 43657 سريراً بدلاً من 41835 سريراً، وذلك في إطار جهودها لزيادة استيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الإنتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى.