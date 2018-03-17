إطلاق مسابقة لأجمل صورة بمعرض الرياض الدولي للكتاب

سعيد العجل(صدى):

أعلنت اللجنة المنظمة معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 عن مسابقة لأجمل صورة بالمعرض، وخصصت 15 جهاز جوال ” آيفون ” للفائزين تقدم للفائزين في أخر أيام المعرض.

واشترطت اللجنة المنظمة للمشاركة في المسابقة أن تراعي الصورة خصوصية الزوار وان تكون حديثة ومعبرة عن الدورة الحالية للمعرض.

ومن الشروط التي وضعتها اللجنة ان تكون الصورة من تصوير المشارك وينشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تحت هاشتاق ” #أجمل صورة بمعرض الرياض الدولي_للكتاب ” مصحوبة بمنشن لحساب المعرض.

كما يجب أن تكون الصورة من داخل المعرض ولا ينظر للصور التي يتم تصويرها خارجه، ويمكن المشاركة بأكثر من صورة على ان يتم اختيار صورة واحدة من قبل اللجنة و يتم استقبال المشاركات طوال فترة المعرض إبتدءًا من اليوم السبت، بينما يتم إعلان الفائزين عبر حساب المعرض في ” تويتر ” أخر أيام المعرض.

هذا وستقوم لجنة المسابقة المكونة من عدد من خبراء التصوير الفتوغرافي، والذين سيقومن بدورهم في بالنظر في الصور وإعلان النتيجة في أخر أيام المعرض.