وزير الداخلية يصل إلى جمهورية الفلبين في زيارة رسمية
وصل صاحب السمو الملكي، الأميرعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مساء اليوم، السبت، إلى جمهورية الفلبين في زيارة رسمية .
وكان في استقباله معالي وزير الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين ” إدواردو آنيو ” في مطار قاعدة فيلامور الجوية، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا السفيرة ” هيجي كنتانا ” ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور ” عبدالله البصيري ” ، وسفير الفلبين لدى المملكة ” عدنان ألونتو ” ، وأعضاء سفارة المملكة في الفلبين.
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