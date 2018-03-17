وزير الداخلية يصل إلى جمهورية الفلبين في زيارة رسمية

نايف السالم(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي، الأميرعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مساء اليوم، السبت، إلى جمهورية الفلبين في زيارة رسمية .

وكان في استقباله معالي وزير الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين ” إدواردو آنيو ” في مطار قاعدة فيلامور الجوية، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا السفيرة ” هيجي كنتانا ” ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور ” عبدالله البصيري ” ، وسفير الفلبين لدى المملكة ” عدنان ألونتو ” ، وأعضاء سفارة المملكة في الفلبين.