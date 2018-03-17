فرانكفورت يفوز على ماينتس في الدوري الألماني

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق اينتراخت فرانكفورت على ضيفه ماينتس بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت، في الجولة الـ 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم فرانكفورت رابعا موقتا بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الذي يحل ضيفا على فريق كولن غدا الأحد .

وتعادل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه هوفنهايم السابع 3-3 ، وخسر فريق هامبورغ من هرتا برلين 1-2 ، وفاز فريق فيردر بريمن على اوغسبورغ 3-1 .

ويبتعد فريق بايرن ميونيخ بفارق 20 نقطة عن أقرب مطارديه شالكه وبات تتويجه مسألة وقت ليس إلا، وهو قد يضمن التتويج رسميا الاحد قبل 7 مراحل من نهاية الدوري في حال فوزه على مضيفه لايبزيغ وتعثر شالكه الثاني مع مضيفه فولفسبورغ السبت وبوروسيا دورتموند الثالث مع ضيفه هانوفر الاحد .