شاهد.. حاكم دبي يساعد أسرة أوروبية علقت في الرمال

أبوظبي(صدى):

في لفتة إنسانية له ، حرص نائب رئيس دولة الإمارات ، وحاكم دبي ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، على تقديم يد المساعدة لعائلة أوروبية ، بعدما علقت سيارتهم في الرمال .

وظهر حاكم دبي ، خلال صور التقطت له ، وهو مترجلًا من سيارته ، ويقوم بسحب سيارة إحدى الأسر الأوروبية المقيمة في دبي ، بعدما لاحظ مشكلة سيارتهم ، أثناء مروره في جولة بالإمارة ، دون أن يتوانى عن مساعدتهم شخصيًا .

ووفقًا لوسائل إعلام إماراتية ، فقد أعربت امرأة من أفراد الأسرة الأوروبية عن سعادتها بشهامة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، حيث قالت عبر حسابها الشخصي على ” تويتر ” : علقت سيارتنا في صحراء دبي ، وتم إنقاذنا بمساعدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ” ، موجهة الشكر له .