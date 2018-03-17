اختتام المخيم الكشفي الخلوي 2030

علي القحطاني (صدى):

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم السبت، المخيم الكشفي الخلوي 2030، الذي شارك فيه أكثر من 70 جوالاً يمثلون عدد من الجامعات والكليات ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية.

وتضمن الحفل الختامي الذي حضره الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، جولة على مقار عشائر الجوالة، والاطلاع على أبرز التطبيقات الكشفية التي تلقوها خلال أيام المخيم، وتطبيقات الحصول على شارة الصقر الكشفي. ووسام كشافي العالم.

كما أقيم حفل خطابي تضمن كلمة للأمين العام أكد فيها أن الجمعية تعمل على تحسين وتعزيز العمل الكشفي لتحقيق التنمية المستدامة بجودة عالية وشاملة، وبطاقات متجددة، تعُزز الابتكار وتُحسن المنتج والمخرجات، وتعمل مع مختلف قطاعاتها وشراكاتها على تطوير وتجويد العمل الكشفي.