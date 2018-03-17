حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

راشد آل شريه(صدى):

أوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، إن هناك توقعات باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والمنطقة الشرقية ، خاصة الأجزاء الجنوبية منها .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن الحالة الجوية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران ، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ، ومنطقتي مكة المكرمة ، والمدينة المنورة .

وأضافت ، أن السماء تكون غائمة جزئيًا مع فرصة تكون سحب رعدية ، خلال فترة ما بعد الظهيرة ، على مرتفعات جازان وعسير والباحة ، لتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف .