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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد
راشد آل شريه(صدى):

أوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، إن هناك توقعات باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والمنطقة الشرقية ، خاصة الأجزاء الجنوبية منها .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن الحالة الجوية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران ، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ، ومنطقتي مكة المكرمة ، والمدينة المنورة .

وأضافت ، أن السماء تكون غائمة جزئيًا مع فرصة تكون سحب رعدية ، خلال فترة ما بعد الظهيرة ، على مرتفعات جازان وعسير والباحة ، لتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف .

 


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