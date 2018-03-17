وزير يمني يدعو لفك حصار المحافظات الواقعة تحت السيطرة الحوثية

فهمي محمد(صدى):

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني, عبد الرقيب فتح, اليوم, السبت, المجتمعَ ‏الدولي إلى ممارسة كل وسائل الضغط لفك الحصار عن كافة ‏المحافظات الواقعة تحت سيطرة ‏الميليشيات الحوثية.

وأضاف ” فتح ” بأنَّ: الحصار الذي تفرضه الميليشيا ‏على عدد من المحافظات جريمة ‏حرب وضد الإنسانية، تضاف إلى سلسلة جرائم ميليشيا ‏الحوثي بحق ‏الإنسانية التي تُرتكب يوميًا في اليمن.

كما دعا المسؤول اليمني، منسقةَ الشؤون الإنسانية في بلاده, ” ليزا ‏غراندي ” إلى إدانة هذا الحصار ‏وكافة الجرائم التي تقوم بها الميليشيا بحق ‏المدنيين في اليمن، والعمل على فك الحصار ‏المفروض على المديريات ‏والمحافظات اليمنية باعتبار كافة هذه التصرفات جرائم إرهابية ‏ينبغي ‏الوقوف أمامها بكل قوة وحزم.