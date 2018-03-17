وزير يمني يدعو لفك حصار المحافظات الواقعة تحت السيطرة الحوثية
دعا وزير الإدارة المحلية اليمني, عبد الرقيب فتح, اليوم, السبت, المجتمعَ الدولي إلى ممارسة كل وسائل الضغط لفك الحصار عن كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.
وأضاف ” فتح ” بأنَّ: الحصار الذي تفرضه الميليشيا على عدد من المحافظات جريمة حرب وضد الإنسانية، تضاف إلى سلسلة جرائم ميليشيا الحوثي بحق الإنسانية التي تُرتكب يوميًا في اليمن.
كما دعا المسؤول اليمني، منسقةَ الشؤون الإنسانية في بلاده, ” ليزا غراندي ” إلى إدانة هذا الحصار وكافة الجرائم التي تقوم بها الميليشيا بحق المدنيين في اليمن، والعمل على فك الحصار المفروض على المديريات والمحافظات اليمنية باعتبار كافة هذه التصرفات جرائم إرهابية ينبغي الوقوف أمامها بكل قوة وحزم.
اترك تعليقاً