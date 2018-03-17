” العمل ” تكشف عدد الفرص المتاحة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات

حمود العنزي (صدى):

كشف متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، خالد أبا الخيل ، عن عدد فرص العمل المتاحة ، والتي يوفرها قرار توطين منافذ تأجير السيارات للمواطنين ، بالتزامن مع بدء تطبيقه يوم غد الأحد .

وأشار ” أبا الخيل ” إلى ذلك عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا ” 21 ألف فرصة عمل يوفرها قرار توطين منافذ تأجير السيارات للسعوديين ، والذي يبدأ تطبيقه غدا الأحد ” .

وأوضح متحدث وزارة العمل ، طبيعة الوظائف المطلوبة ، وأنواع البرامج التي تقدمها منظومة العمل كنوع من الدعم ، عبر الإنفوجراف التالي :