الاتحاد الإيطالي يعلن الموعد الجديد لديربي ميلانو

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يوم 4 أبريل القادم موعدًا جديدًا لإقامة ديربي ميلانو، بعدما تم تأجيله، بعد الوفاة المفاجئة لقائد فيورنتينا دافيدي أستوري، الأحد 4 مارس الماضي.

وتم تأجيل إعلان موعد إقامة الديربي بسبب ارتباط الميلان بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، والآن بعد أن تم إقصاء ميلان من المنافسة الأوروبية، تأكد أنه سيواجه إنتر في ملعب سان سيرو يوم 4 أبريل القادم.

وسيكون موعد المباراة في وقتٍ مبُكر، لتكون بعيدة عن توقيت إقامة مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.