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فايز المالكي يوضح حقيقة علاقته بمحل في الكويت

فايز المالكي يوضح حقيقة علاقته بمحل في الكويت
أماني الغامدي(صدى):

نفى الفنان فايز المالكي ، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فيما يتعلق بامتلاكه لأحد المحلات بالكويت ، والتي تحمل صورته على الواجهة .

ونشر ” المالكي ” صورة المطعم عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” ، وعلق عليها موضحًا ” لا والله مب لي لكن الله يرزقه ويفتح له أبواب الرزق ولا اعرفه ” .

وتابع في تغريدة أخرى ” هذا بالكويت ، وحاط صورتي واسأل الله أن يرزقه ، ويفتح له ، بس اللي يجيه يبلغه رساله مني . اذا جاك واحد والله يعلم بحاله لا تبخل عليه عطه لوجه الله ” .

 


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