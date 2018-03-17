فايز المالكي يوضح حقيقة علاقته بمحل في الكويت

أماني الغامدي(صدى):

نفى الفنان فايز المالكي ، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فيما يتعلق بامتلاكه لأحد المحلات بالكويت ، والتي تحمل صورته على الواجهة .

ونشر ” المالكي ” صورة المطعم عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” ، وعلق عليها موضحًا ” لا والله مب لي لكن الله يرزقه ويفتح له أبواب الرزق ولا اعرفه ” .

وتابع في تغريدة أخرى ” هذا بالكويت ، وحاط صورتي واسأل الله أن يرزقه ، ويفتح له ، بس اللي يجيه يبلغه رساله مني . اذا جاك واحد والله يعلم بحاله لا تبخل عليه عطه لوجه الله ” .