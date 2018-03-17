المجالس البلدية تصدر 7975 قرار خلال عام 1438هـ

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن المجالس البلدية البالغ عددها 284 مجلساً بلدياً أصدرت خلال عام 1438هـ الماضي 7975 قراراً، نفَّذت البلديات منها 3852 قراراً بشكل كامل، فيما بلغ إجمالي عدد القرارات التي تحت التنفيذ 2936 قراراً حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذها خلال هذه الفترة.

وبلغت نسبة القرارات المنفذة والتي تحت التنفيذ 85% من إجمالي القرارات, فيما بلغ عدد القرارات غير المنفذة 1187 قراراً وهو ما يعادل 15%، ويدخل ضمن هذه القرارات، القرارات غير النظامية.

وأوضحت أن المجالس البلدية عقدت خلال العام الماضي 1438هـ 3769 جلسة، كما بلغ عدد الجولات والزيارات الميدانية التي قامت بها المجالس للمراكز والهجر والأحياء التابعة لها ما مجموعه 208جولات وزيارات، فيما بلغ عدد اللقاءات العامة وورش العمل التي قامت بها المجالس البلدية 104 لقاءات وورش عمل.

ونوهت الوزارة إلى حرص المجالس البلدية على أداء دورها الرقابي والتقريري على أعمال البلديات في مختلف مناطق ومحافظات ومراكز ومدن المملكة، انطلاقاً من حرص ولاة الأمر – حفظهم الله – على توسيع مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار، وضمان كفاءة الأداء البلدي، وتقديم المقترحات والرؤى المستقبلية، التي تهدف إلى تطوير مستوى العمل البلدي وخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

وأوضحت الوزارة أن المجالس البلدية تمارس اختصاصاتها وفق الأنظمة واللوائح التي تنظم عملها وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 حيث تتولّى إقرار الخطط والبرامج البلدية، بما فيها تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، والمشروعات التطويرية والاستثمارية، إضافة إلى برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، كما تقر المجالس البلدية مشروع ميزانية البلديات والحساب الختامي لها.

وأكدت أن المجالس البلدية تدرس مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ونطاق البلديات، ومشروع نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.