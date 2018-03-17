بلدية الوجه تنفذ مشروع التجميل والتحسين لزيادة المسطحات الخضراء

محمود البلوي(صدى):

شرعت بلدية محافظة الوجه تنفيذ مشروع التجميل والتحسين في مختلف الشوارع الرئيسية والمداخل وعدد من المواقع بجهودها الذاتية، حيث تواصل أعمالها الميدانية لزيادة المسطحات الخضراء وزيادة التشجير.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلامة بن هليل البلوي ، أن البلدية حرصت على تشجير الطرق والحدائق من أجل تنفيذ مشروع التجميل والتحسين، مبينا أن قسم الزراعة بإشراف مدير إدارة الحدائق والتجميل بالبلدية المهندس محمود سليمان البلوي قام بالتشجير وبتزيين مداخل المحافظة والميادين العامة والمنتزهات على الكورنيش ومنطقة زاعم بالمحافظة لتكون في أجمل حُلّة، إلى جانب زراعة النخيل والأشجار فى شوارع المحافظة.

وأشار إلى أن البلدية ستواصل عملها بزيادة وتطوير المداخل والميادين العامة والدوارات، فضلًا عن تزيين الدوارات والشوارع بالزهور الدائمة والحولية، داعيًا الجميع للاهتمام بالنظافة، والمحافظة على مزروعات الزينة، من أجل الاستمتاع بجمالها.