الثمالي: تشخيص طبي خاطئ حرمني من الشباب

طلال الغامدي(صدى):

كشف مشاري الثمالي لاعب خط وسط فريق الشباب لكرة القدم أن تشخيصا طبيا خاطئا حرمه اللعب مع فريقه هذا الموسم.

وقال الثمالي كنت أراجع العيادة الطبية يوميا، أشكي للجهاز الطبي الحال دائما وقبل أي تمرين وبعده، أبلغتهم إني أحس بألم في الركبة، فتم الكشف علي.

وأضاف : كان يؤكد لي أني سليم، بإمكاني المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي وحتى سمح لي بخوض المباريات متى ما طلبني المدرب أن أدخل المعسكر، كان يقول لي نتائج فحوصاتك وتقاريرك سليمة 100 في المائة ولا يوجد بك أي إصابة.

وتابع أحضرت التقارير الجديدة لإدارة النادي، تم تحويلها للجهاز الطبي، وبعد أن اطلع عليها الجهاز الطبي الجديد أكدوا حاجتي الماسة إلى إجراء عملية في وقت عاجل، خضعت لها على حساب النادي.