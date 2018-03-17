بالفيديو.. عائض القرني يهدي أول نسخ من ” كتاب الحل ” لخادم الحرمين وولي عهده

نايف السالم(صدى):

قال الشيخ عائض القرني، إنه سيهدي أول النسخ التي سيوقعها من كتابه الجديد الذي يحمل عنوان ” كتاب الحل ” ، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله -.

وأضاف الشيخ القرني، أنه سيهدي نسخة للجنود البواسل الذين يرابطون على الحد الجنوبي.

يذكر أن الشيخ القرني سيوقع كتاب الحل، يوم السبت المقبل، بجناح دار الحضارة رقم C37 بعد صلاة المغرب، ويتضمن الكتاب حلولًا لأغلب المشاكل الحياتية.