حماية المستهلك توضح حقوق المواطن في المتاجر الإلكترونية

عادل الحربي (صدى):

أكدت جمعية حماية المستهلك، اليوم ، السبت، أن المواطن لديه حقوق يجب توافرها في الأسواق الإلكترونية، على رأسها الالتزام بأنظمة وقواعد آمن المعلومات، وتوفير الحماية من أساليب الغش والاحتيال، وحماية البيانات الشخصية، وأمان التعاملات المالية وسلامة الاجراءات.

وأضافت الجمعية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنها تحرص على النزاهة أيضاً وليس الأمان فقط, مشيرة إلى أنها سوفتقوم بتحقيق هذا من خلال إتاحة الخدمات للجميع دون تمييز، ووضع شروط واحكام مفهومة دون غموض، وتوفير الخدمات على النحو المعلن عنه، وعدم وجود رسوم خفية او غير معلومة.