غدًا.. تطبيق الدوام الصيفي في مدارس تبوك

محمود البلوي(صدى):

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك غداً، تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها (بنين وبنات).

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن بداية اليوم الدراسي والحضور لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية ستكون في تمام الساعة السابعة صباحًا.

وأكدت الإدارة، أن الحصة الأولى تبدأ عند الساعة السابعة والربع صباحاً، على ألا تتجاوز نهاية اليوم الدراسي الساعة الثانية والنصف ظهراً، ومراعاة المرحلة الدراسية في ذلك، والمتابعة خلال الزيارات الإشرافية للمدارس.