أرسنال يُحذر جمهوره من السفر إلى روسيا

نواف السالم(صدى):

وجه نادي أرسنال الإنجليزي، تحذيرًا إلى جماهيره من السفر إلى روسيا لحضور المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بسسكا موسكو الروسي الشهر المقبل في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقال آرسنال في رسالة لمشجعي الفريق على موقعه الإلكتروني: ” بسبب التوتر بين المملكة المتحدة وروسيا، يجب أن نكون مدركين للخطر، والمشاعر والمضايقات التي قد تحصل ضد بريطانيا هناك في هذه اللحظات ” .

وكانت لندن قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي مقاطعة السلطات البريطانية لكأس العالم في روسيا 2018، حيث لن يحضر أي من قادة المملكة المتحدة أو أفراد العائلة المالكة للمونديال.