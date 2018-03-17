بالصور.. انطلاق ” كيا كوريس ” 2019 الجديدة كلياً بدون تمويهات في كوريا الجنوبية

سول(صدى):

كيا مستمرة بإصدار سلسلة سكيتشات تشويقية لـ كوريس 2019، إلا أنه ظهرت للتو صور لها عبر الإنترنت بدون تمويهات تكشف عنها.

الموديل التقطه أحد الأشخاص بالصدفة أثناء نقله على متن شاحنة في كوريا الجنوبية، وكما نرى فالرائدة الفاخرة عكس ستينجر شقيقتها العصرية، حيث تتبنى كوريس الجديدة كلياً تصميم ناضج راقي في الخارجية.

على ناحية الداخلية، فهي ستكون أكثر حداثة وتتميز بشاشة عريضة 12 إنش لنظام المعلومات والترفيه، عدادات قياسات رقمية بالكامل، جلد في لوحة القيادة، لمسات معدنية وخشبية عالية الجودة، كما ستكون هنالك مستشعرات تقارب تُضيء مفاتيح التحكم بمجرد اكتشاف اقتراب السائق منها.

سيدان كيا الفاخرة الرائدة الجديدة ستستند على نفس منصة الدفع الخلفي المستخدمة في جينيسيس وتتشارك أيضاً غالبية مولدات طاقتها، يتضمنها تيربو مزدوج 3.3 لتر 6 سلندر، 5 لتر 8 سلندر، مع قوة 365 و420 حصان على التوالي، على أن يتصل كلا المحركين بجير أوتوماتيكي من 10 سرعات.

متوقع تقديم كوريس 2019 قياسياً بنظام دفع خلفي، على أن يكون الدفع الرباعي اختيارياً، مع توفير قائمة مطوّلة من الأنظمة المساعدة للسائق وتقنيات قيادة ذاتية.

هذا وكيا كوريس 2019 الجديدة كلياً سيتم تدشينها في معرض نيويورك للسيارات 2018، والمقرر انطلاق فعالياته في 28 مارس، وتطرح بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي نهاية الربع الأول من العام المقبل.