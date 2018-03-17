بالفيديو.. كشف سر ارتداء محمد الشلهوب فردة حذاء واحدة

نواف السالم(صدى):

في مشهد غريب ؛ اضطر لاعب الهلال محمد الشلهوب ، لخلع فردة حذائه والتوجه إلى غرفة ملابس فريقه مرتديًا الفردة الأخرى فقط ، وهو الأمر الذي أثار الجدل حول هذا التصرف .

وأشار ” الشلهوب ” عبر مقطع فيديو قام الإعلامي حمد الصويلحي بنشره أثناء مرافقته له ، عقب مباراة الهلال والقادسية ، إلى أنه خلع فردة حذائه ليمنحها إلى أحد جماهير الزعيم .

وأوضح نجم الهلال ، أن المشجع طلب قميصه ، إلا أنه اعتذر له ، لأنه وعد لاعب القادسية بيسمارك فيريرا ، أنه سيتبادل قميصه معه عقب اللقاء ، ولتعويضه قرر ” الشلهوب ” أن يتخلى عن فردة من حذائه له ، ليحتفظ بالأخرى كذكرى لهدف الفوز الذي سجله في مرمى القادسية .