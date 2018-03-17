  • السبت 17

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. كشف سر ارتداء محمد الشلهوب فردة حذاء واحدة

بالفيديو.. كشف سر ارتداء محمد الشلهوب فردة حذاء واحدة

بالفيديو.. كشف سر ارتداء محمد الشلهوب فردة حذاء واحدة
نواف السالم(صدى):

في مشهد غريب ؛ اضطر لاعب الهلال محمد الشلهوب ، لخلع فردة حذائه والتوجه إلى غرفة ملابس فريقه مرتديًا الفردة الأخرى فقط ، وهو الأمر الذي أثار الجدل حول هذا التصرف .

وأشار ” الشلهوب ” عبر مقطع فيديو قام الإعلامي حمد الصويلحي بنشره أثناء مرافقته له ، عقب مباراة الهلال والقادسية ، إلى أنه خلع فردة حذائه ليمنحها إلى أحد جماهير الزعيم .

وأوضح نجم الهلال ، أن المشجع طلب قميصه ، إلا أنه اعتذر له ، لأنه وعد لاعب القادسية بيسمارك فيريرا ، أنه سيتبادل قميصه معه عقب اللقاء ، ولتعويضه قرر ” الشلهوب ” أن يتخلى عن فردة من حذائه له ، ليحتفظ بالأخرى كذكرى لهدف الفوز الذي سجله في مرمى القادسية .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *