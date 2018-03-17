بالصور.. الكشف عن ” مرسيدس مايباخ GLS ” الاختبارية خلال أسابيع

لندن(صدى):

كما يبدو، فإن مرسيدس تسعى بقوة لمنافسة أمثال رولز رويس كولينان وبنتلي بنتايجا ورينج روفر SVAutobiography وبي إم دبليو X7، وذلك عبر GLS الجديدة.

للقيام بذلك، قرروا اللجوء إلى مايباخ لإطلاق بديل هو “ قمة الفخامة ” .. يأتي هذا حسب أوتوكار والتي تقول في تقاريرها أن مرسيدس مايباخ GLS سيتم التشويق لها بموديل اختباري يدشن في معرض بكين للسيارات 2018 خلال أبريل.

النسخة الإنتاجية النهائية لن يكون وصولها بعيد المنال هي الأخرى، حيث أنها ربما تظهر في نوفمبر بمعرض لوس أنجلوس للسيارات 2018 ويفتح باب الحجز المسبق لها في الربع الأول من 2019.

إذاً، ما الذي على العالم أن يترقبه من أول مايباخ SUV على الإطلاق؟ حسب المجلة البريطانية؛ مايباخ GLS ستحظى بتحسينات عصرية مقارنة بالموديل القياسي يتضمنها شبك أمامي مماثل لفيجن 6 الاختبارية والذي رأيناه في مايباخ S-Class وبولمان، مع عجلات بتصميم مماثل.

مجهول إذا ما كانت نسخة مايباخ من مرسيدس GLS ستحظى بقاعدة عجلات طويلة أم لا للتفرقة بينها وبين باقي الموديلات، مع ذلك، متوقع حصولها على مقاعد انفرادية خلفية مدفئة ومبردة وبها وظائف المساج، بالإضافة إلى مميزات مثل الإضاءة المحيطية، شاشات الترفيه، أفخم الجلود والزخارف الخشبية والمعدنية.

متوقع استنادها على منصة MHA والتي ستتشاركها مع GLE وGLE كوبيه القادمة، مرسيدس GLS الجديدة، نسخ مايباخ وAMG، ما سيخفض وزنها مقارنة بما هي عليه حالياً.

سيتم تقديم مجموعة خيارات محركات لها تتضمنها هايبرد وهايبرد بالقابس، بالإضافة إلى محرك تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر لموديلات AMG، على أن تحظى أقوى نسخها بقوة 612 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران.

صور مرسيدس GLS 63 AMG أثناء الاختبارات: