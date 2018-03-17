بالفيديو.. إزالة الخدوش من على السيارة بـ ” معجون الأسنان “

متابعات(صدى):

الخدوش الصغيرة هي مصدر إزعاج مستمر لملاك السيارات، خاصة لمن يستخدم سيارته بكثافة في مختلف مهامه اليومية.. والمشكلة ان معظمنا لا يمتلك الوقت – أو المال لإزالة كل خدش صغير بشكل احترافي في ورشات الصيانة.

في الواقع، أنتم لستم بحاجة لصيانة احترافية للخدوش الصغيرة للسيارات، حيث بإمكانكم إزالتها بأنفسكم عبر استخدام معجون الأسنان!، وفي الفيديو الملحق يمكنكم رؤية مثال على ذلك.

الفكرة باختصار أن الطلاء الخارجي للسيارة يتكون من أربعة طبقات، وفي حالة تعمق الخدش للطبقات الثانية فما أعمق، فعليك في الغالب الاستعانة بورشات الصيانة، ولكن في حالة بقاء الخدش على الطبقة الأولى فحسب، فبإمكانكم إزالته بأنفسكم بسهولة.

أولا عليك رش مكان الخدش بالماء والصابون ومسحه جيدا، ثم استخدام كمية معتبرة من معجون الأسنان المبيض، والذي سيقوم بإزالة عدة طبقات ميكروسكوبية لجعل الخدش غير ملحوظ للعين البشرية، والنتيجة مضمونة بشكل ممتاز.