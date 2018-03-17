الحوثيون يقتلون لاعب نادي الهلال

فهمي محمد(صدى):

قامت الميليشيات الحوثية، بقتل لاعب نادي الهلال الساحلي، برصاص أطلقه أحد عناصرهم في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري، أن الحوثي ” فتح الله الريمي ” الملقب بـ ” أبو المعارك ” ، أطلق 3 رصاصات من سلاحه نحو اللاعب اليمني ” عبدالله بزاز ” في منطقتي الفخذ والحوض أثناء تواجده أمام منزله أدت إلى مقتله.

وأكدت مصادر ميدانية أن الحوثيين أصبحوا يقتلون من عناصرهم كل من لا ينفذ اشتراطاتهم أو طلباتهم، خاصة فيما يسمونه ” المجهود الحربي ” .