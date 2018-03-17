بالصور.. أفعى برأسين وقلبين

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أجريت بواسطة أطباء بيطريون في ولاية فلوريدا الأمريكية، على أفعى عن وجود قلبين في جوف أفعى برأسين وسط تأكيد العلماء أن أغلب حالات الحيوانات المولودة برأسين لا تملك أي أعضاء داخلية إضافية.

وكانت الأفعى، قد ولدت منذ أسبوعين برأسين مكتملي الأعضاء، وعند فحصها في مركز رعاية الحيوانات السامة، تبين أن لها قلبين يعملان بشكل جيد.

وأبرزت ” ناشيونال جيوغرافيك ” تسجيل حالات ولادة ثعابين برأسين في أماكن مختلفة حول العالم، لافتًا إلى ثعبان ألبينو هوندران اسمه ” ميدوزا ” ، الذي انتشر له مقطع فيديو أثناء تناوله الطعام بنجاح لأول مرة.

وأكدت طبيبة أمريكية، توفير طعام يكفي الأفاعي حال ثبُت وجود جهازين هضميين داخلهما، متوقعةً تأثير ذلك بشكل سلبي على فرص بقائهما على قيد الحياة، واستشهدت بوفاة معظم الثعابين التي تولد برأسين؛ لعدم حصولهم على التغذية السليمة؛ نظرًا لمشاركتهم نفس الكُلى، أو لصعوبة تبرزهم بشكل طبيعي.