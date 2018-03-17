وصفة سحرية للتخلّص من الكلف

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، أنه يعد الكلف من المشاكل الجمالية الشائعة التي تؤرّق العديد من الأشخاص خاصةً النّساء، حيث أن 90 في المئة ممن يصابون بالكلف هن نساء، ويظهر الكلف على شكل بقع داكنة اللون، وتغير في لون البشرة، وتظهر أحيانا لدى النساء الحوامل خلال الأشهر المتوسطة والأخيرة من الحمل.

لذا قدمت الخبيرة هذه الوصفة الرائعة التي تخلصك من الكلف.

مكونات الوصفة :

دقيق الشعير الكامل

أصفر بيضة بلدية

الطريقة :

– نمزج المكونين حتى الحصول على خليط أشبه بالكريم.

– نطبقه على الوجه ونتركه يجف.

– نزيله بالماء الدافئ بحركات دائرية خفيفة.

– نشطف الوجه بالماء البارد.

– نقوم برش الوجه بمنقوع البقدونس قبل النوم و غسله في الصباح.

ملاحظة :

– يستعمل القناع يوميا و خلا اسبوع تظهر النتيجة المبهرة.

– نضع كريم مرطب بعد إزالة القناع.