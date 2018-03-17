زيدان: انضمام نيمار إلى الريال لايؤثر على رونالدو

ماجد محمد(صدى):

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إن أي لاعب يمكنه أن يؤدي دورًا في فريقه، طالما خدم ذلك خطط المدرب والنادي.

وأضاف زيدان أن البرازيلي نيمار لاعب جيد للغاية؛ لكنه ليس أحد أفراد فريقه حاليًا.

وتابع: أنه حتى لو انضم نيمار إلى الريال فلا يمكن أن يؤثر على مشاركة الثلاثي كريم بنزيما وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو المعروفين باسم ” بي بي سي ” ؛ قائلًا: اللاعب الجيد يؤدي في المركز الذي يريده الفريق.

وعن المنافسة في الدوري الإسباني، أكد أن بطولة الليجا لا تعترف بالفرق الصغيرة أو الكبيرة، مشيرًا إلى خسارة الريال أمام جيرونا في مباراة الدور الأول.