وزيرة بريطانيا: لن نتساهل مع تهديد روسيا لحياة المواطنين

لندن(صدى):

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم, السبت، إن طرد روسيا 23 دبلوماسياً بريطانياً ” لا يغير شيئا ” في قضية تسميم العميل المزدوج في مدينة سالزبيري في إنجلترا.

وأوضحت ” ماي ” في منتدى الربيع للحزب المحافظ أن روسيا ” انتهكت القانون الدولي بشكل سافر ” ، مضيفة أن بريطانيا ” ستفكر في الخطوات التالية خلال الأيام المقبلة, وأضافت أن ” رد روسيا لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، فقد جرت محاولة اغتيال شخصين على الأراضي البريطانية، وليس لهذه المحاولة تفسير بديل سوى أن الدولة الروسية مسؤولة ” .

كما حذرت من أن بريطانيا ” لن تتساهل مطلقاً مع تهديد الحكومة الروسية لحياة المواطنين البريطانيين وغيرهم على الأراضي البريطانية, ونوهت إن بريطانيا ” ليست على خلاف مع الشعب الروسي ” .