شاهد.. طفلة سورية نائمة في حقيبة والدها الفار من ” الغوطة “

دمشق(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة لطفلة سورية نائمة داخل حقيبة يحملها رجل أثناء محاولته الفرار من الغوطة الشرقية.

وأظهرت الصورة، الطفلة وهي تغط في نوم عميق بعد أن غلبها النعاس داخل حقيبة والدها، الذي أراد الفرار حفاظًا على حياة عائلته، من قصف النظام السوري الذي قتل وشرد آلاف المدنيين العزل.

وحظيت الصورة بتعاطف كبير من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.