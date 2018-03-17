طرق بسيطة للتعامل مع طفلك إذا أحرجك أمام الغرباء

نورة الشهري (صدى):

قالت أخصائية التربية السلوكية والمستشارة الأسرية إيمان كامل ، تحاول الأمّهات بذل كلّ الجهود ليظهر أبناؤهنّ بالمظهر اللائق أمام النّاس وبخاصة الغرباء، إلا أنّ بعض الأمور غير المتعمّدة والخارجة عن التوقّعات تحدث أمام النّاس وتسبّب إحراجاً للأم، وتحديداً الأمهات الجدد اللواتي لم يتعرّضن لمثل تلك المواقف من قبل، ولم يكتسبن الخبرة الكافية للتعاطي معها.

وقد تحدث بعض المواقف أمام أهل الزوج ممّا يضع الأم في موقف محرج بعض الأحيان، وفي هذا الإطار، تقدّم إيمان كامل نصائح لكِ لتفادِي الإحراج ولكي تتصرفي بشكل طبيعي إذا حاول طفلكِ إحراجك.

تقول كامل إنّه ” لا بد أن تتعاملي مع طفلكِ على أنّه طفل لا يدرك ما يفعل أو ما يقول حتّى وإن نبّهتِ عليه، فالأطفال لا يملكون تفكير الأشخاص البالغين الذين يعلمون متى يتكلمون أو يطلبون شيئًا ومتى يصمتون، وبالتالي لا تتحسَّسي من أيّ شيء يقوله لكِ طفلك فهو في آخر الأمر طفل ” .

وأضافت: ” لا أعني بهذا ألا تقومي بتعليمه الخطأ من الصواب ولكن لا يضعك هذا في موقف محرج مهما قال أو فعل، وهناك بالطبع بعض الأمور التي تنزعج منها الأمهات إذا صدرت من أطفالهنَّ على سبيل المثال إذا سأل الطفل عن سعر شيء وأخبر والدته أمام الناس هل هذا باهظ الثمن أو هل يمكن أن نقوم بشرائه أم لا زلتِ لا تمتلكين نقودًا؟ ” .

ولفتت إلى أنّه ” إذا طلب الطّفل أن يأكل في منزل أحد الأصدقاء، تتحسّس الأم وتبدأ في التبرير أنّه انتهى للتو من تناول الطعام في المنزل أو ما شابه، وأحيانًا إذا كانت الأم في الخارج قد يبكي طفلها منبطحًا على الأرض لرغبته في شراء لعبة ما، فتتحسّس وتجد نفسها في موقف محرج تحاول أن تتفاداه أمام الناس ” .

وهنا، تقدّم كامل النصائح الآتية لاتباعها وهي:

– عليك ألا تلبّي طلبات طفلكِ إذا وضعكِ في أمرٍ محرج حتى لا يعتاد أن يطلب منك أمام الناس وسيعلم أن نقطة ضعفك هي وضعك في موقف محرج أمام الناس.. فما رفضتيه له منذ البداية لا تنفذيه بعد تلك الطريقة.

– إذا حاول أهل زوجك التدخل لتنفيذ طلب ابنك أو صديقاتك اطلبي منهم بودٍّ عدم الانصياع لأوامر طفلك، وأخبريهم بشكلٍ لطيف أنّك تعوّدينه على تربية معيّنة ولا بد أن يساعدوكِ في هذا.

– إذا قال طفلكِ أيّ شيء لا يعجبك أو تصرف بشكل ترينه غير لائق، لا تنتقديه أمام الناس واصطنعي أنك لم تسمعيه أو تريه، وفي ما بعد في البيت تذكري ونبهّيه إذا كرّر هذا الكلام مجددًا أو الفعل غير المحبب لن تصطحبيه معك في أي مكان.

– إذا حاول طفلكِ نقل أخبارك مع زوجك أو أي أخبار تدور في بيتكم، تجاهلي الأمر ولا تقفي عند حديثه طويلاً.. وفي ما بعد أخبريه أن ما يفعله يعتبر نقل أسرار البيت أو بالأحرى فتنة وعلّميه أنّ هذا عقابه كبير عند الله وأنّك سوف تغضبين منه ولن تعاودي محادثته ثانية.

– إذا رفضتِ لطفلكِ شيئًا ما وبدأ بالصراخ والبكاء أمام الناس وبدأ يضربك من غضبه، لا تضربيه وتمالكي أعصابك ولا تهدّديه بالرحيل بل فعلاً استئذني وخذِي طفلكِ وارحلا إلى البيت حتّى يعلم ألا يكرّرها ثانية وأنّك بالفعل ستعاقبينه في التّو واللّحظة بالحرمان من النزهة والرجوع إلى البيت ” .