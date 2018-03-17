بالفيديو.. أخطر عملية نصب بالإيحاء البصري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للتحذير من انتشار طريقة خطيرة ، للنصب والاحتيال على الآخرين بسهولة .
وأظهر المقطع ، رجل يحاول خداع صاحب محل عن طريق الإيحاء البصري ، حيث أخرج المبلغ أمامه ثم أعاده إلى جيبه ، ثم يبدأ على الفور في تشتيت انتباه صاحب المحل بالأسئلة والاستفسارات ، ليوحي البصر لعقل صاحب المحل أنه شاهد المبلغ واستلمه .
النصب والتحايل عن طريق الايحاء البصري يخرج المبلغ امامك ثم يعيده الى جيبه وبعدها وبسرعه يشتت انتباهك بالاسئلة والاستفسارات فالبصر لديك يوحي للعقل بانك شاهدت المبلغ واستلمته احذرو من اخطر عملية نصب بالايحاء البصري وهي منتشره الان #ريتويت_ليصل_للجميع pic.twitter.com/QiKRLbGR08
— 💢 مُتداول حالياً 💢 (@_news_024) March 16, 2018
المر[ عدد التعليقات: 873 ] نشر منذ 46 دقيقة
اشتكوا بائهين غي محلات من الطريقه تشتيت ذهن البائع اخراج المبلغ وايهام ا وايحاء نه دفع واستفسار عن اشياء اخري حراميه وسخين
المر[ عدد التعليقات: 873 ] نشر منذ 43 دقيقة
بائعين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26366 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله المستعان