بالفيديو.. أخطر عملية نصب بالإيحاء البصري

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للتحذير من انتشار طريقة خطيرة ، للنصب والاحتيال على الآخرين بسهولة .

وأظهر المقطع ، رجل يحاول خداع صاحب محل عن طريق الإيحاء البصري ، حيث أخرج المبلغ أمامه ثم أعاده إلى جيبه ، ثم يبدأ على الفور في تشتيت انتباه صاحب المحل بالأسئلة والاستفسارات ، ليوحي البصر لعقل صاحب المحل أنه شاهد المبلغ واستلمه .