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بالفيديو.. أخطر عملية نصب بالإيحاء البصري

بالفيديو.. أخطر عملية نصب بالإيحاء البصري
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للتحذير من انتشار طريقة خطيرة ، للنصب والاحتيال على الآخرين بسهولة .

وأظهر المقطع ، رجل يحاول خداع صاحب محل عن طريق الإيحاء البصري ، حيث أخرج المبلغ أمامه ثم أعاده إلى جيبه ، ثم يبدأ على الفور في تشتيت انتباه صاحب المحل بالأسئلة والاستفسارات ، ليوحي البصر لعقل صاحب المحل أنه شاهد المبلغ واستلمه .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 873 ] نشر منذ 46 دقيقة

اشتكوا بائهين غي محلات من الطريقه تشتيت ذهن البائع اخراج المبلغ وايهام ا وايحاء نه دفع واستفسار عن اشياء اخري حراميه وسخين

[ عدد التعليقات: 873 ] نشر منذ 43 دقيقة

بائعين

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