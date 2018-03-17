الرئيس اليمني يعين الأخ غير الشقيق لـ ” صالح ” قائدًا لقوات الاحتياط

فهمي محمد(صدى):

أصدر الرئيس اليمني، اليوم, السبت, القرار الجمهوري رقم (48) لسنه 2018، بتعيين اللواء ” علي صالح علي عبدالله عفاش الحميري ” الأخ الغير شقيق للرئيس الراحل ” علي عبد الله صالح ” قائدًا لقوات الاحتياط .

ويعد علي صالح عفاش أول قائد لقوات الحرس الجمهوري، قبل أن تتم إقالته عام 1998، وتعيين العميد أحمد نجل صالح قائدا لها, كما إنه أرفع مسؤول عسكري من أقارب الرئيس الراحل، والأول الذي يعلن انضمامه للشرعية اليمنية، عقب تمكنه من الإفلات من قبضة ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء، والتي شنت عقب قتلها صالح، مطلع ديسمبر الماضي، حملات اعتقالات وتصفيات واسعة ضد أقاربه والموالين له.

وتقلد اللواء علي عفاش، وهو من أبرز القادة العسكريين في نظام أخيه، منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ظل به حتى سقوط نظام صالح عام 2011.