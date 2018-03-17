توتنهام يهزم سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق توتنهام في الفوز على مضيفه سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.

وبادر توتنهام بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق الدنماركي كريستيان ايركسن، وأحرز الأرجنتيني ايريك لاميلا الهدف الثاني في الدقيقة 45 ليخرج توتنهام متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وفي الوقت الذي بحث فيه سوانزي سيتي عن فرصة تقليص النتيجة، أحرز ايركسن الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 62، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية من المباراة ليخرج توتنهام فائزًا باللقاء.

وتأهل توتنهام بهذه النتيجة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي للموسم الثاني على التوالي، وهذا لم يحدث منذ 1981-1982.