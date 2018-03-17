خوان بيتزي: المباريات الودية امتحان للأخضر قبل المونديال

ماجد محمد(صدى):

أكد المدرب خوان أنطونيو بيتزي ، المدير الفني للمنتخب الوطني ، إن مرحلة الإعداد الثالثة في مشوار المنتخب الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم ، تمثل أهمية كبيرة ، لافتًا إلى أنه يبحث عن تحقيق مجموعة من الأهداف التي ستساهم بشكل كبير في إحداث نقلة هامة على كافة الأصعدة ، قبل مرحلة العد التنازلي للمونديال .

وأشار ” بيتزي ” خلال مؤتمر صحفي ، إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة جيدة ، من خلال لعب مباراتين وديتين ، أمام بلجيكا وأوكرانيا ، حيث ستكون أشبه بالامتحان للأخضر ، مضيفًا ” نأمل في تحقيق الاستفادة الكبيرة بالوقوف على مستويات الجميع ، وتصحيح الأخطاء السابقة ” .

وأوضح المدير الفني للمنتخب ، أنه يسعى دائمًا لتحقيق الاستفادة الكاملة من أيام الفيفا ، عبر خوض مباريات قوية تزيد من احتكاك اللاعبين ، وتساهم في تطوير مستوياتهم .

ولفت خوان أنطونيو بيتزي ، إلى أن لاعب الأخضر نواف العابد ، يمثل أفضل العناصر وأهمها ، حيث أنه أحد اللاعبين المشاركين في التصفيات ، قائلًا ” رأيت أن يبقى مع الجهاز الطبي للوقوف على إصابته ، بالإضافة إلى وجوده معنا ليكون حاضرًا ، وليتعرف على الطريقة التي نسير عليها ” .