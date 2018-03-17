بالفيديو.. الاعتداء على وافد وسرقته في الرياض

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق بواسطة مواطن لحادث اعتداء على أحد الوافدين بحي السلي في الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، الموطن وهو يوضح حالة المعتدي علية، محذرًا من تكرار حوادث الاعتداء على مواطنين ووافدين من قبل مجهولين، لا سيما في ساعات الليل المتأخرة، وسط غياب لدوريات الشرطة.

ويتضح من خلال تعليق المواطن الذي وثق الحادث، أن الوافد الذي لم يحدد جنسيته، تعرض لعملية سرقة بالإكراه، وضرب مبرح أدى إلى إحداث إصابات ظاهرة بوجهه.