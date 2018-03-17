بالفيديو.. نهاية مؤلمة لشابين يمزحان مع بعضهما

نورة الشهري (صدى):

سقط شابان بطريقة مروعة، ما عرضهما لموقف محرج أثناء مزاحهما مع بعضها في طرقة ضيقة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يدفع صديقه على لوح التزحلق في الممر، لكن اصطدم بصندوق مما تسبب في سقوطهما فوق بعضهما بقوة، وسط ضحكات الموجودين الساخرة.