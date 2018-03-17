بالفيديو.. نهاية مؤلمة لشابين يمزحان مع بعضهما
سقط شابان بطريقة مروعة، ما عرضهما لموقف محرج أثناء مزاحهما مع بعضها في طرقة ضيقة.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يدفع صديقه على لوح التزحلق في الممر، لكن اصطدم بصندوق مما تسبب في سقوطهما فوق بعضهما بقوة، وسط ضحكات الموجودين الساخرة.
Dude decks water fountain hundred dollar damages
Wonder what they thought was going to happen?
Posted by Funny Videos on Friday, March 16, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44223 ] نشر منذ 1 ساعة
اللعب يلعب على هله ,,