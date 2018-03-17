النصر يستأنف تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود

نواف السالم(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الأحد، تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود يرحمه الله .

بدأ المران باجتماع فني للمدرب جوستافو مع اللاعبين بيّن من خلاله ملاحظاته الفنية على المباراة الماضية وبرنامج الفريق للأيام القادمة.

وركز المدرب في التدريب على الجوانب اللياقية حيث بدأ بالجري حول الملعب تلا ذلك تمارين إطالة وتدريبات لياقية وتقوية باستخدام الحواجز والأحمال وتدريبات خفيفة بالكرة تعتمد على التمريرات البينية القصيرة من لمسة واحدة واختتم التدريب بالجري على مساحات الملعب.