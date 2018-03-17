الاشتباه في أحد أبناء كفيل الخادمة الآسيوية المقتولة بمنزل في مكة

نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة ، القبض على أحد أبناء الكفيل الذي تم العثور في منزله على جثة خادمة آسيوية بدورة المياة ، بعدما أثيرت الشبهات نحوه .

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة مكة المكرمة ، أن مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة ، تلقى بلاغًا ، يفيد بوجود خادمة من الجنسية الآسيوية متوفية داخل منزل كفيلها ، حيث اتضح خلال التحقيق وجود عدة طعنات متفرقة بجسدها .

وأشار ، إلى أنه تم تشكيل فريق مختص لكشف الظروف والملابسات المصاحبة للجريمة ، حيث اتجهت نتائج التحقيق الأولية نحو الاشتباه بأحد أبناء الكفيل صاحب المنزل ، لعدة أسباب ، وهو ما نتج عنه إلقاء القبض عليه وإحالة أوراق القضية كاملة إلى النيابة العامة المختصة بالأمر .