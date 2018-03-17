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  • نشر : منذ 34 دقيقة
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الاشتباه في أحد أبناء كفيل الخادمة الآسيوية المقتولة بمنزل في مكة

الاشتباه في أحد أبناء كفيل الخادمة الآسيوية المقتولة بمنزل في مكة
نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة ، القبض على أحد أبناء الكفيل الذي تم العثور في منزله على جثة خادمة آسيوية بدورة المياة ، بعدما أثيرت الشبهات نحوه .

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة مكة المكرمة ، أن مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة ، تلقى بلاغًا ، يفيد بوجود خادمة من الجنسية الآسيوية متوفية داخل منزل كفيلها ، حيث اتضح خلال التحقيق وجود عدة طعنات متفرقة بجسدها .

وأشار ، إلى أنه تم تشكيل فريق مختص لكشف الظروف والملابسات المصاحبة للجريمة ، حيث اتجهت نتائج التحقيق الأولية نحو الاشتباه بأحد أبناء الكفيل صاحب المنزل ، لعدة أسباب ، وهو ما نتج عنه إلقاء القبض عليه وإحالة أوراق القضية كاملة إلى النيابة العامة المختصة بالأمر .


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