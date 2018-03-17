بالفيديو.. آلة غربية لديها قدرات خارقة ” لا شيء يقف أمامها “

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو لإحدى الآلات الغريبة من نوعها، حيث اتضح من خلال الفيديو، أنها مصنوعة من ” الحديد ” ، ولديها قدرات خارقة، فتستطيع الإطاحة بأي شيء أمامها، بل ومحوه على الإطلاق.

حيث ظهر خلال الفيديو، عدد من ” كاوتش السيارات ” والمصنوع من مواد قوية لا يمكن ثنيها أو تكسيرها بسهولة، في حين قامت هذه الآلة الخارقة خلال المقطع، بتسييحها و فرمها تمامًا حتى لا يظهر منها شيئًا، بالرغم من صلابتها.

وبدا من خلال المقطع، أن الآلية المستخدمة في ذلك هي ” الحرارة الشديدة ” والتي أدت إلى انصهار ” الكاوتش ” وتدميره تمامًا، كما اتضح أثناء الفيديو.