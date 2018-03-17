دراسة تكشف نظرة الرجال إلى المديرة التي تضع الماكياج

لندن(صدى):

قالت دراسة حديثة ، إن النساء اللواتي يضعن المكياج على وجوههن، لا يُنظر إليهن على أنهن قائدات ناجحات، ويعتقد الذكور والإناث من الموظفين، أنه من الأفضل أن تكون المرأة في موقع مسؤولية بلا مكياج.

وأظهرت دراسة جامعة أبيرتاي بمدينة دندي البريطانية، أن الحكم على قدرات المرأة القيادية في المواقع الحساسة يكون سلبياً أكثر، كلما كانت أكثر حرصاً على الظهور بمظهر لائق بالمكياج .

ويعتقد الباحثون، أن ذلك مرتبط بالتمييز على أساس الجنس، حيث تكون الجاذبية أكثر قيمة عند النساء في وظائف ثانوية، مقارنةً مع اللواتي يشغلن مناصب مرموقة.

وقال الدكتور كريستوفر واتكنز، المؤلف المشارك للدراسة: ” هذا البحث، يأتي مكملاً لدراسة سابقة في هذا المجال، تربط بين المكياج من جهة، وشخصية المرأة ومدى قدرتها على السيطرة من جهة أخرى “.

وأضاف واتكنز: ” رغم أن النتائج السابقة، تشير إلى أننا نميل إلى إظهار بعض الإذعان للمرأة ذات الوجه الجميل، فإن بحثنا الجديد، يُشير إلى أن المكياج لا يعزز هيمنة المرأة بالاستفادة من الطريقة التي نقيم بها دورها القيادي “.