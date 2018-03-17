بالصور.. كيت ميدلتون تتألق بإطلالة ساحرة رغم الحمل

لندن(صدى):

تحدت الدوقة كيت ميدلتون برودة الطقس ببريطانيا، وذلك بعد تعرضها لعاصفة ” إيما ” ، للاحتفال بعيد القديس ” باتريك ” اليوم في حضور موكب من الحرس الأيرلندى برفقة زوجها الأمير ويليام عقيد الحرس الأيرلندى.

حيث ظهرت كيت بإطلالة بسيطة ورائعة من قبعة خضراء ومعطف أخضر، وكان من المتوقع أن يسير الحرس بتباطؤ بسبب الثلوج الكثيفة.

كما تم اختتام الحفل بمأدبة غداء على شرف الأمير ويليام وزوجته في ” غاردسمان ” ، حيث سيقيم الأميران تجنبًا لبرودة الجو ولقضاء وقتًا ممتعًا مع العائلة الملكية.