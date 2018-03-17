دعوة زفاف ساخرة تشعل الفيسبوك

القاهرة(صدى):

أشعلت دعوة حفل زفاف مصري فريدة من نوعها، موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” لطريقتها الساخرة.

وقال العريس في الدعوة ” قررت أنا مصطفى جمال حسين نصر، وأنا بكامل قواي العقلية أن أتخلي مش قادر أقولها.. أن أتخلى.. مش راضية تطلع.. أن أتخلى عن عزوبيتي واتلم واتجوز واحدة من أعقل وأرزن كريمات العائلات ” .

وأضاف ” الآنسة هند (نودا) خميس محمد على سالم، لذلك نتشرف بدعوة سيادتكم عشان تيجوا تشوفوا الجريمة اللي هنعملها في حق المجتمع.. وعشان تستمتعوا ببعض فقرات الأفراح زي النم والتريقة على العريس وفستان العروسة و.. و.. ” .

وتابع: ” متتاخروش عشان تلحقوا النم من اوله وعشان هيفوتكوا حاجات كتير ” .