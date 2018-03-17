قريبا.. توفر أقراص منع الحمل بالسوبر ماركت للرجال

كانبرا(صدى):

قام باحثون بأستراليا، بتطوير حبوب منع الحمل، لتخصيصها للرجال، حيث يمكن أن تمنع فعالية الحيوانات المنوية.

كما أنها تزيد من الرغبة الجنسية لدى الرجل، وليس لها أي آثار جانبية، مثل تلك المرتبطة بالأدوية الموجودة حاليًا، ويمكن أن تكون متوفرة في السوبر ماركت، خلال 5 سنوات فقط.

كما أكد العلماء الأستراليون أن هذه الحبوب ستكون فعالة بنسبة 100 %، وستعمل على منع الحيوانات المنوية من مغادرة القضيب، أثناء القذف، وذلك عن طريق حجب اثنين من البروتينات الرئيسة المسؤولة عن إطلاق الحيوانات المنوية خلال النشوة الذكورية.

بالإضافة إلى أن الدواء الجديد، له القدرة على تعزيز الرغبة الجنسية للرجل، عن طريق توسيع الأوعية الدموية، بالضبط كما تعمل الفياجرا.

والجدير بالذكر أن المشروع حصل للتو على دفعة تمويل حيوية، بقيمة 150 ألف دولار، من شركة ” مان كونتراسبتيف إينيكاتيف ” ، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.