” الوكيل ” يشكر ” السومة ” : ثقتنا فيك لا تقبل التشكيك

ماجد محمد(صدى):

وجه طارق الوكيل نائب رئيس النادي الأهلي ، اليوم السبت، الشكر إلى مهاجم الفريق السوري عمر السومة.

وقال ” الوكيل ” تعليقًا على تأكيد ” السومة ” أنه باقي في الأهلي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” شكراً عمر على وضع النقاط فوق الحروف … ثقتنا في بعض لاتقبل التشكيك فيها .. سنمضي معاً لاسعاد الجماهير الاهلاوية بحول الله ” .

ورد ” السومة ” على تغريدة ” الوكيل ” قائلًا : ” باذن الله ياكابتن.. أنت أكثر شخص وقف معاي ودعمني وهذا الشي مو غريب عليك وأنا راح أكون عند حسن الظن باذن الله “.

وكان ” السومة ” أكد في تغريدة سابقة له على أنه باقي في الأهلي، ولا يقبل تدخل الغرباء لإثارة الفتن والفوضي؛ عقب أزمته مع اللاعب صالح العمري.