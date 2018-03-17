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” الوكيل ” يشكر ” السومة ” : ثقتنا فيك لا تقبل التشكيك

” الوكيل ” يشكر ” السومة ” : ثقتنا فيك لا تقبل التشكيك
ماجد محمد(صدى):

وجه طارق الوكيل نائب رئيس النادي الأهلي ، اليوم السبت، الشكر إلى مهاجم الفريق السوري عمر السومة.

وقال ” الوكيل ” تعليقًا على تأكيد ” السومة ” أنه باقي في الأهلي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” شكراً عمر على وضع النقاط فوق الحروف … ثقتنا في بعض لاتقبل التشكيك فيها .. سنمضي معاً لاسعاد الجماهير الاهلاوية بحول الله ” .

ورد ” السومة ” على تغريدة ” الوكيل ” قائلًا : ” باذن الله ياكابتن.. أنت أكثر شخص وقف معاي ودعمني وهذا الشي مو غريب عليك وأنا راح أكون عند حسن الظن باذن الله “.

وكان ” السومة ” أكد في تغريدة سابقة له على أنه باقي في الأهلي، ولا يقبل تدخل الغرباء لإثارة الفتن والفوضي؛ عقب أزمته مع اللاعب صالح العمري.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 13 دقيقة

ههههههه من اين اتيت بهالأسم طارق الوكيل

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 13 دقيقة

طارق كياااال ابو راكاان

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 12 دقيقة

بعض المنتمين للصحافه لا اعلم كيف يأتي بخبر وهو لايعلم مصدره او تصريح لايعرف اسم صاحبه معتمدين على وكالة يقولوووون..

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