” الوكيل ” يشكر ” السومة ” : ثقتنا فيك لا تقبل التشكيك
وجه طارق الوكيل نائب رئيس النادي الأهلي ، اليوم السبت، الشكر إلى مهاجم الفريق السوري عمر السومة.
وقال ” الوكيل ” تعليقًا على تأكيد ” السومة ” أنه باقي في الأهلي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” شكراً عمر على وضع النقاط فوق الحروف … ثقتنا في بعض لاتقبل التشكيك فيها .. سنمضي معاً لاسعاد الجماهير الاهلاوية بحول الله ” .
ورد ” السومة ” على تغريدة ” الوكيل ” قائلًا : ” باذن الله ياكابتن.. أنت أكثر شخص وقف معاي ودعمني وهذا الشي مو غريب عليك وأنا راح أكون عند حسن الظن باذن الله “.
وكان ” السومة ” أكد في تغريدة سابقة له على أنه باقي في الأهلي، ولا يقبل تدخل الغرباء لإثارة الفتن والفوضي؛ عقب أزمته مع اللاعب صالح العمري.
الراااااقي[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 13 دقيقة
ههههههه من اين اتيت بهالأسم طارق الوكيل
الراااااقي[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 13 دقيقة
طارق كياااال ابو راكاان
الراااااقي[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 12 دقيقة
بعض المنتمين للصحافه لا اعلم كيف يأتي بخبر وهو لايعلم مصدره او تصريح لايعرف اسم صاحبه معتمدين على وكالة يقولوووون..