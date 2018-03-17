صور تجسد لحظات جميلة في حياة خادم الحرمين وسمو ولي عهده

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور نادرة، تجسد معاني ولحظات جميلة في حياة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بصحبة سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله .

وظهر في الصور التي تداولها رواد موقع ” تويتر ” ، خادم الحرمين مع سمو ولي عهده وهو في سن الطفولة، في لقطات معبرة تظهر أسمى معاني الود والألفة بين الابن وأبيه.

وحازت الصور على الإعجاب الشديد من قِبل نشطاء ” تويتر ” ، فيما انهالت التعليقات من قِبل المغردون تشيد بجمال وروعة هذه اللقطات النادرة، حيث قال أحدهم داعيًا: ” أدامهما الله عزًا وفخرًا للوطن والعروبة والإسلام ” ، وغرد آخر: ” صور جميلة حقًا ” .

فيما دشن البعض منهم هاشتاقًا لهذه الصور بعنوان: ” سلمان العز ومحمد الفخر ” .