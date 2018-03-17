مركز الأمير سلطان لأمراض القلب يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة في عدة تخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأوضح المركز أن الوظائف لحملة شهادات البورد والزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، لافتًا إلى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: أخصائي أول طب قلب كبار، ومساعد محاسب، وأخصائي عناية مركزة، وأخصائي علاج تنفسي، وفني أشعة صوتية – كبار، بالإضافة إلى طبيب مقيم – طب قلب أطفال، وسكرتير.

وأشار مركز الأمير سلطان إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 28 جمادى الآخرة 1439هـ، ومستمر حتى تاريخ 14 شعبان 1439هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني التالي: هنـــــــــا .