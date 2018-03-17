إخلاء أكبر مستشفى عام بماليزيا.. والسبب حريق هائل

كوالامبور(صدى):

شهد معهد الطب الشرعي التابع، لأكبر مستشفى عام في ماليزيا، اليوم السبت، حريق هائل، مما دفع السلطات؛ لإجلاء المرضى والموظفين والزوار.

ويجدر الإشارة إلى أن معهد الطب الشرعي، بمستشفى ” كوالالمبور ” العام الماضي؛ وذلك عندما جرى فيه تشريح جثة كيم جونج نام الأخ، غير الشقيق، لزعيم كوريا الشمالية، بعد مقتله، حيث صرحت السلطات أنه من غير المرجح وجود صلة بين الحريق وهذه القضية.

يُذكر أن رجال الإطفاء، تمكنوا من إخماد الحريق، الذي لم يسفر عن سقوط الضحايا، وأظهرت صور ولقطات فيديو، نشرت على تويتر وفيسبوك، موظفي المستشفى وهم يخرجون عشرات المرضى، على نقالات وكراس متحركة.